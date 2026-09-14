ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಂದ 139 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು: 24 ಸಾವಿರ ಸೈಬರ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್!
Telangana Police 139 Crore Refund: 24,189 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು 139.68 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮತ್ತು MRM ಮೂಲಕ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 7:49 AM IST
Telangana Police 139 Crore Refund: ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 139 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 24,189 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 139.68 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ (TGCSB) ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಿಖಾ ಗೋಯಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ TGCSB, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TSLSA), ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ 3,896 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 42.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ.
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಘಟಕ ಎಂದರೆ ಸೈಬರಾಬಾದ್, ಇದು 942 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 14.19 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. TGCSB 41 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 10.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಕಾಜ್ಗಿರಿ 1,024 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 5.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು 530 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 5.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು 34 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 0.76 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿತ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಜೊತೆಗೆ TGCSB ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ MRM (Money Restoration Module - ಹಣ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ MRM ಮೂಲಕ 9,355 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 27.23 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 13,251 ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಂತ್ರಸ್ತರು MRM ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ GCSB ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಬ್ಯೂರೋ 73,204 ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 514.93 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮನ್ವಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬೆಂಬಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮತ್ತು MRM ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮತ್ತು MRM ಆಧಾರಿತ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು GCSB ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ OTP, PIN, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, SMS, ಇ-ಮೇಲ್, WhatsApp ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು GCSB ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 1930 ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್" ಒಳಗೆ www.cybercrime.gov.in ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು GCSB ಹೇಳಿದೆ.
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