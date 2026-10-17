ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದ್ರೂ, ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ! ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಟೆಕ್ನೋದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್!
Tecno Spark 50S 5G Launched: ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50S 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಚಿಪ್, 50ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ.
Published : October 17, 2026 at 11:32 AM IST
Tecno Spark 50S 5G Launched: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟೆಕ್ನೋ (Tecno), ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50 5G ಸರಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50S 5G' (Tecno Spark 50S 5G) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮುಂಬರುವ ವಾರದಿಂದಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಹೊಸ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50S 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹19,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ₹2,999 ರ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬರ್ಗಂಡಿ ರೆಡ್ (Burgundy Red) ಮತ್ತು ಬ್ರೀಜ್ ಬ್ಲೂ (Breeze Blue) ಎಂಬ ಎರಡು ಸುಂದರ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಒಡೆಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಲಿಷ್ಠತೆ!: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬಾಡಿ. ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50S 5G ಫೋನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ MIL-STD-810H ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು (Durability Certification) ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಟರೂ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
6,500mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50S 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದ್ವಿ-ಸಿಮ್ (Dual-SIM) ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.78-ಇಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ LCD ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ (720 x 1,600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6nm ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 (MediaTek Dimensity 6400) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾದ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆಕಾರದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಒಳಗೊಂಡ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ 6,500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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