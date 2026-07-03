ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್! ಇದು ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ
India Japan Technology Partnership: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 3, 2026 at 8:02 AM IST
India Japan Technology Partnership: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ದೆಹಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತಕೈಚಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದರು.
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಕೈಚಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಇಂದು AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 10 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ ಜಪಾನಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಕೈಚಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಇಂದು AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ AI ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜಪಾನಿನ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇಂಧನ ವಲಯ, ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್" (FOIP) ಅನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಪಾನ್ನ "ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಕೈಚಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. "FOIP ಅನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಪಾನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಕೈಚಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ
- ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾನೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
- ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನವು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ '2+2 ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಂವಾದ'ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಿವು, ನೌಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದೊಳಗಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: 'ಯೂನಿಫೈಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಂಟೆನಾ' ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಪಾನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದ ಘೋಷಣೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವಂತ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
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