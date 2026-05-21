'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ' ಘೋಷಣೆ: 8000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮೆಟಾ!
Tech Layoffs-2026: ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : May 21, 2026 at 8:57 AM IST
Tech Layoffs 2026: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಮೆಟಾ' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ' ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತರುವಾಯ ಅದು ಆಯಾ ಸಮಯ ವಲಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು.
ನಸುಕಿನಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಸುಕಿನಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮೆಟಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ 7,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು AI-ಆಧಾರಿತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ AI-ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಮೊ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಮೆಟಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿಪಲ್ ಜನೆಲ್ ಗೇಲ್, ಮೆಮೊ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, "ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನ: ಇದಲ್ಲದೆ ಮೆಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 6,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಿಂತ ತನ್ನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ AI ನ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಕರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಸಾನ್ ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. AI ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಟಾ ಎಐನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಈಗಾಗಲೇ 2026ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ $115 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ $135 ಶತಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಆ ಅಂದಾಜನ್ನು $125 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ $145 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಎಐಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 86,482 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 77,986 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್: ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದತ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು 606 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಜಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಜಾಗಳು ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
