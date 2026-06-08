ಐದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಉದ್ಯೋಗ! ಬರಿದಾಯಿತಾ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಬದುಕು!?
Tech Layoffs 2026: ಈ ವಷದ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 9:54 AM IST
Tech Layoffs 2026: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಬರ್, ಮೆಟಾ, ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಜಾ: Layoff.fyi ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು (ಮೇ) 28,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಆಗ ಸರಿಸುಮಾರು 10,577 ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 116,739 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, 46,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ, ಸಿಸ್ಕೊ ಮತ್ತು ಉಬರ್ನಂತಹ ಉದ್ಯಮದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ 10%ರ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇನ್ನು 7,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು AI- ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ದೈತ್ಯ ಪೇಪಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಸಿಸ್ಕೋ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5% ಜನರನ್ನು ಅಂದರೆ 4,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು $15.8 ಬಿಲಿಯನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
- ಉಬರ್ 'ಪಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಆರ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 23% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
- ಟರ್ಬೊಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಂಟ್ಯೂಟ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು 3,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
ಮೆಟಾ, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಒರಾಕಲ್, ಕಾಯಿನ್ಬೇಸ್, ಫ್ರೆಶ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಕೊದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಸಿಸ್ಕೊ ಮತ್ತು ಪೇಪಾಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪುನರ್ರಚನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು AI ತಜ್ಞರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಟ್ಯೂಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಿಇಒ ಸಸಾನ್ ಗುಡಾರ್ಜಿ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ AI ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಭವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ?: AI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ AI ಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳು!