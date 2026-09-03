ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ, 2025ರ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿತವನ್ನೇ ದಾಟಿದ 2026ರ ಟೆಕ್ ಲೇಆಫ್! 1.23 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ!!
Tech layoffs 2026: 2026ರಲ್ಲಿ 1.23 ಲಕ್ಷ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ, 2025 ರ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿತವನ್ನೇ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 3, 2026 at 11:29 AM IST
Tech layoffs 2026: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವು ಈಗಾಗಲೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Layoffs.fyi ಡೇಟಾ: Layoffs.fyi ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 289 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 1,23,305 ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 278 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 1,22,606 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು 699 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳಿಂದ ಮೀರಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ.
Big Tech ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು - Oracle, Amazon, Dell, Meta ಟಾಪ್: ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಕಡಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿವೆ. Layoffs.fyi ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Oracle ಸುಮಾರು 21,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ Amazon 17,267, Dell 11,000 ಮತ್ತು Meta 10,400. Microsoft ಸುಮಾರು 4,800 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. PayPal, Block ಮತ್ತು Cisco ತಲಾ ಸುಮಾರು 4,000 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ Intuit, WiseTech, ASML, Atlassian, Ericsson ಮತ್ತು Lucid Motors ಸೇರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತಗಳಲ್ಲಿ, Layoffs.fyi ಪ್ರಕಾರ Zomato 250 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Oracle ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ? Oracle ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯವು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ವೇತನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. Economic Times ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ Oracle ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತವು 2,000 ರಿಂದ 3,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ EIIRTrend ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪಾರಿಖ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿತಗಳು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. Microsoft ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 4,800 ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇನ್ನು Etsy ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 220 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು Zillow 500 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
AI ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಅಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು AI ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ವೇಗದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ತಂಡಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ Microsoft, AI ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು AI ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
Meta ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕಂಪನಿಯು AI ಸುತ್ತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,400 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ AI-ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅದರ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸುತ್ತ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ Meta ಬೃಹತ್ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
2026ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ: ವರ್ಷದ ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 2025ರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ದಾಟುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರೀಸೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಕ್ರವು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು AI-ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಚಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
Oracle ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕಂಪನಿಯು AI ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
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