TCL Nxtpaper 70 Pro Launched: TCL ಕಂಪನಿ Nxtpaper 70 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಅನ್ನು CES-2026ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು Nxtpaper 4.0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗು ವಿಶೇಷ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Nxtpaper 70 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಿಸಿಎಲ್​ (Photo Credit: GSM Arena)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 7:47 AM IST

2 Min Read
TCL Nxtpaper 70 Pro Launched: TCL ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ TCL Nxtpaper 70 Pro ಅನ್ನು CES 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ Nxtpaper 4.0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ Nxtpaper ಕೀ ಬಟನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೋಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. TCL Nxtpaper 70 Pro TÜV ಮತ್ತು SGS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಫೋನ್ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಐ-ಕೇರ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಝೀರೋ ಫ್ಲಿಕರ್ ಥ್ರೂ DC ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್​ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್​, ಆ್ಯಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ವೀವಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 5,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ TCL Nxtpaper 70 Proನ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು (ಬಂಡಲ್ಡ್​ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ) ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ EUR 339 ಮತ್ತು 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ EUR 389ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.

TCL Nxtpaper 70 Proನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ Nxtpaper ಕೀ ಬಟನ್​. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್​ ಬಟನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೂರು ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಮೋಡ್, ಇಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಮೋಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಓದುವ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು 26 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, AI ಔಟ್‌ಲೈನ್, AI ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, AI ಆಡಿಯೋಬುಕ್ ಮತ್ತು AI ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಂತಹ AI ಓದುವ ಪರಿಕರಗಳಿವೆ.

TCL Nxtpaper 70 Pro ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫೋನ್ 33W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ IP68-ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ TCL ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಶನ್​ T-ಪೆನ್ ಸ್ಟೈಲಸ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನೋಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, TCL Nxtpaper 70 Pro ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು 1.0µm ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ TCL ಮ್ಯೂಸ್‌ಫಿಲ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನೈಟ್ ವಿಷನ್, OIS+EIS ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್, ಹಾರಿಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು CCD ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

