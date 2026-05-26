Tata Tiago EV Facelift Interior: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ (Image Credit: YouTube/TataeV)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 1:49 PM IST

Tata Tiago EV Facelift Interior: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಜೊತೆಗೆ ಮೇ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಡನ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಶಾರ್ಪ್​ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇವಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​-ಆ್ಯಂಡ್​-ಗ್ರೇ ಕಲರ್​ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮತಲ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲೇಯರ್ಡ್ ಟೆಕಶ್ಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್​-ರ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಅಪ್ಪರ್​ ಡ್ಯಾಶ್​ಬೋರ್ಡ್​ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಟಚ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಸಿ ವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟಾಟಾ ಲಾಂಛನದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ "ಟಾಟಾ.ಇವಿ" ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮತ್ತು ಐಸಿಇ ರೂಪಾಂತರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​: ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026 ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್​, ಕೋಲ್ಸ್ಡ್​-ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮೂತ್​ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐ-ಬ್ರೋ ಆಕಾರದ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​, ಆ್ಯಂಗುಲರ್​ ಇನ್​ಸ್ಟರ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಸರೌಂಡ್‌ಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಡೋರ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು, ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು Tata.ev ಡೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವರ್ಟಿಕಲ್​ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿಯಾಗೊ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೇಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆಟೋ-ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗಳು, ಎಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಟಿಪಿಎಂಎಸ್) ನಂತಹ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ 19.2kWh ಮತ್ತು 24kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ಕ್ರಮವಾಗಿ 223km ಮತ್ತು 293km ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಟಿಯಾಗೊ EV ಈ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

