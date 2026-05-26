ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರಿವೀಲ್! ಫೀಚರ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
Tata Tiago EV Facelift Interior: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 26, 2026 at 1:49 PM IST
Tata Tiago EV Facelift Interior: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಜೊತೆಗೆ ಮೇ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಡನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಶಾರ್ಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇವಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮತಲ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲೇಯರ್ಡ್ ಟೆಕಶ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್-ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟಾಟಾ ಲಾಂಛನದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ "ಟಾಟಾ.ಇವಿ" ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಇ ರೂಪಾಂತರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್: ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026 ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್, ಕೋಲ್ಸ್ಡ್-ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐ-ಬ್ರೋ ಆಕಾರದ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಸರೌಂಡ್ಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಮಿರರ್ಗಳು, ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು Tata.ev ಡೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವರ್ಟಿಕಲ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನಾದ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿಯಾಗೊ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆಟೋ-ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗಳು, ಎಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಟಿಪಿಎಂಎಸ್) ನಂತಹ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ 19.2kWh ಮತ್ತು 24kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 223km ಮತ್ತು 293km ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಟಿಯಾಗೊ EV ಈ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
