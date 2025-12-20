ETV Bharat / technology

ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ 90ರ ದಶಕದ ಟಾಟಾ ಕಾರು: ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸಿಯೆರಾ!

Tata Sierra Deliveries in Sankranti: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

TATA SIERRA ARRIVING AT DEALERSHIPS TATA SIERRA BOOKING BEGINS TATA SIERRA PRICE TATA SIERRA FEATURES
ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ 90ರ ದಶಕದ ಟಾಟಾ ಕಾರು (Photo Credit: Cars TATA Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tata Sierra Deliveries in Sankranti: 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾರು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಯೆರಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1.35 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟಾಟಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಜನವರಿ 15, 2026 ರಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟಾಟಾ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂತೆ ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಚಾಲಕನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ.. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟಾಟಾ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 1.5 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್​ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಹೈಪರಿಯನ್) ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಶನ್​ ಸಹ ಇದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 11.49 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರಿನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಯೆರಾ ಕಾರನ್ನು ಮೂರು-ಬಾಗಿಲು (3-ಡೋರ್​) ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಐದು-ಬಾಗಿಲು (5-ಡೋರ್​) ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಂಡೋ ಡಿಸೈನ್​ (ಆಲ್ಪೈನ್ ವಿಂಡೋ) ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಬರ್ತಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​ನಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರು​! ಈ 7-ಸೀಟರ್​ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

TATA SIERRA ARRIVING AT DEALERSHIPS
TATA SIERRA BOOKING BEGINS
TATA SIERRA PRICE
TATA SIERRA FEATURES
TATA SIERRA DELIVERIES IN SANKRANTI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.