ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ: ಡೀಸೆಲ್‌ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಯುವಿಕೆ!!

Tata Sierra Demand Across India: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ (Photo Credit: Cars TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
Tata Sierra Demand Across India: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್​ ಆದ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ 'ಸಿಯೆರಾ' ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವುದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಟೋ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯ ವಿವರಗಳು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ: ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕೇವಲ SUV ಅಲ್ಲ, ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರೊ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೋನಿಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್‌ಬಾರ್, 12 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಬೆಂಬಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟುಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಾಸ್ ಮೋಡ್, iRA ಕನೆಕ್​ಟಡ್​ ಕಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಥಾಯ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಗ್ಲೈಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಯೆರಾ ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​, ಮಲ್ಟಿಪಲ್​ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೆಸ್ಚರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಿತ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್, ಬಹು-ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೈಪರ್ HUD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಮತ್ತು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹಳೆಯ ಸಿಯೆರಾ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕಾರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಭಾರತೀಯ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಬೆಲೆ ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 18.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ.

4,340 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,841 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,715 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಈ ಗಾತ್ರವು ಒಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 205 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 106 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 145 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು 160 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 255 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 118 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 260 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಕಾರು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾಗೂ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸಿಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 16.8 ರಿಂದ 20.5 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

