ಭಾರತ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾಗೆ ಫುಲ್​ ರೇಟಿಂಗ್​: ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಈ ಟಾಟಾ ಕಾರು!

Tata Sierra Score 5 Star Rating: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUV ಸಂಪೂರ್ಣ 5 - ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

TATA SIERRA BHARAT NCAP CRASH TEST TATA SIERRA SAFETY RATING TATA SIERRA FEATURES TATA SIERRA PRICE
ಭಾರತ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾಗೆ ಫುಲ್​ ರೇಟಿಂಗ್ (Photo Credit: Youtube@Tata Motors Cars)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 9:35 AM IST

Tata Sierra Score 5 Star Rating: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬರುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿರುವ ಈ SUV ಈಗ ಭಾರತ್ NCAP (BNCAP) ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5 - ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಯೆರಾದ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ (Adult Safety): ವಯಸ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ 32 ರಲ್ಲಿ 31.14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಘರ್ಷಣೆಯ (Frontal Crash) ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು 'ಉತ್ತಮ' (Good) ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 'ಸಾಕಷ್ಟು' (Adequate)ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸೈಡ್-ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪಘಾತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರ ತಲೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ (Child Safety): ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಸಂಭಾವ್ಯ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 44.73 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಡಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಡಮ್ಮಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, 18 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಡಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Safety Features): ಟಾಟಾ ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ): 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ರಿಯರ್​ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ): 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM (ಇನ್‌ಸೈಡ್ ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಮಿರರ್) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಭಾಗ - ಮೊದಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್‌ನಂತಹ ವಿಭಾಗ-ಮೊದಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್​, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹21.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಹನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Sierra.ev ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

TATA SIERRA BHARAT NCAP CRASH TEST
TATA SIERRA SAFETY RATING
TATA SIERRA FEATURES
TATA SIERRA PRICE
TATA SIERRA SCORE 5 STAR RATING

