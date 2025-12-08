ETV Bharat / technology

ಗತವೈಭವ ನೆನಪಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಯೆರಾ ವೇರಿಯಂಟ್​ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ

Tata Sierra Prices Revealed: ಸಿಯೆರಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕಾರುಗಳ​ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.

ಸಿಯೆರಾ ವೇರಿಯಂಟ್​ ಬೆಲೆಗಳು ಔಟ್ (Cars TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 9:40 AM IST

Tata Sierra Prices Revealed: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ತಂದ ಸಿಯೆರಾ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿ. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.11.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ ಒಟ್ಟು 7 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅವುಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್+, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್+, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್+. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಟಾಟಾ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್+ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಳವಾದ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ಸ್ನೇಹಿ SUVಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್+ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 15.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್+ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ SUV ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ಆರ್ಗೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್, CNG ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಟಾಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿಯೆರಾ ಮೂರು 1.5-ಲೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. 105 bhp ನ್ಯಾಚೂರಲಿ ಆಸ್ಪೆರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್​ ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 158 bhp ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಥ್ರಿಲ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಕೂಪ್-SUV ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 116 bhp ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿವೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಯೆರಾ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ (FWD) ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಫ್-ರೋಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಚಾಲನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುವ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಿದೆ. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ AWD ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವಲ್ಲ, ಆದರೆ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಮೂಲ ಸಿಯೆರಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್:

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್+ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಡಿಸಿಎ: ರೂ. 14.49 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್+ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 14.49 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್+ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಡಿಸಿಎ: ರೂ. 15.99 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್+ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಡಿಸಿಎ: ರೂ. 15.29 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 16.79 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್+ 1.5 ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 15.99 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 1.5 ಹೈಪರಿಯನ್ ಎಟಿ: ರೂ. 17.99 ಲಕ್ಷ

ಡೀಸೆಲ್:

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 14.49 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಟಿ: ರೂ. 15.99 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್+ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 15.99 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ಯೂರ್+ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಟಿ: ರೂ. 17.49 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 16.49 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್+ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಂಟಿ: ರೂ. 17.19 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್+ 1.5 ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಎಟಿ: ರೂ. 18.49 ಲಕ್ಷ

