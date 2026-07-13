ಟಾಟಾ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಂತು ಸಿಯೆರಾದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್, ಏನುಂಟು - ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
Tata Sierra Jubilee Edition Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : July 13, 2026 at 1:23 PM IST
Tata Sierra Jubilee Edition Launched: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 'ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ 50,000-ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮಾರ್ಕ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಜುಬಿಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವಲ್ಲ. ಸಿಯೆರಾ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಮ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ +, ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಯೆರಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಇತರ ಸಿಯೆರಾ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಜುಬಿಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಆಡ್ - ಆನ್, ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್ ರೈಲ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೆಮಿ - ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು 4-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ನಗರದೊಳಗೆ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಪ್ಯೂರ್ ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್' ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಟ್ರೇ, ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸನ್ಶೇಡ್ಗಳು, ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಆಡ್-ಆನ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆದರೆಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ROQ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಕಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಜುಬಿಲಿ ಎಡಿಷನ್' ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಜುಬಿಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಕರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೂಪಾಂತರವಾರು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ.
ಓದಿ: 187 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಹೀರೋ ವಿಡಾ VX2 ಪ್ಲಸ್ ಇವಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?