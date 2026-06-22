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ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮೊದಲ ಲುಕ್​ ಔಟ್​! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ನೋಟ?

Tata Sierra EV Teased: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಟೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಸ್​ಯುವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..

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ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮೊದಲ ಲುಕ್​ ಔಟ್ (Photo Credit: X/TATA.EV)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 10:28 AM IST

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Tata Sierra EV Teased: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೂನ್ 30ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕಂಪನಿಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಯೆರಾ ಹೆಸರು ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?: ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರವು ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (ICE) ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಇವಿ ಮೊದಲ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ?: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮೊದಲ ಲುಕ್​ ಮಾರ್ಡನ್​, ಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಸಿಲ್ವರ್​ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೂ ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ನಿಲುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ಸಿಯೆರಾದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಿಗ್​ ಪನೋರಮಿಕ್ ರಿಯರ್​ ವಿಂಡೋಸ್​, ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾಹನವು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್​, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಏರ್​ ಡ್ರ್ಯಾಗ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏರೋ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ರೇಂಜ್​ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆಬಿಎಲ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್​, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ವೆಹಿಕಲ್ (V2V) ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್ (V2L) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಆಕ್ಟಿ.ಇವಿ+ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ವಾಹನವು ಎರಡು ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು 55 kWh ಮತ್ತು 65 kWh ಆಗಿವೆ.

ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಟಾರ್ (RWD) ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 450 ರಿಂದ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್​ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ್ಯಾರು?: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ EV, MG ZS EV, ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ನೇರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಅಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಹೆಸರಿನ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯೋಜಿತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಇವೆ. ಆಗ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

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