ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಲೀಕ್: ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್!
TATA Sierra EV: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : May 7, 2026 at 11:49 AM IST
TATA Sierra EV: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಆವೃತ್ತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ?: ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಯ ಒಳಭಾಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಬೃಹತ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ ಯುನಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಮಾದರಿಯು ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊಹೆಯು ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ICE ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈವರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋಟ: ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಯೆರಾದಂತೆಯೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಾರ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಮಾರ್ಡನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಫ್-ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾರಿಯರ್ EV ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್?: ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ EVಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಅದೇ 65 kWh ಮತ್ತು 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟಪ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನವು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಿಂದಲೇ AWD (ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಯೆರಾ EV ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿವೆ. ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್-ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಟಾನಮಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಅದರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ?: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ನಡುವಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
