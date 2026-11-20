ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5 - ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್!: ವಯಸ್ಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ!
Bharat NCAP 5-Star Rating: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ' ಭಾರತ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5 -ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 1:42 PM IST
Tata Sierra EV Bharat NCAP 5-Star Rating: ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಿಡ್ - ಸೈಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ' (Tata Sierra EV) ಭಾರತ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ (Bharat NCAP) ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾರಿನ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಾದ 'ಎಂಪವರ್ಡ್ ಎ 75kWh ಕ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ' (Empowered A 75kWh QWD) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೂ (ಮಾದರಿಗಳಿಗೂ) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (Adult Protection - 30.62 / 32 ಅಂಕಗಳು): ವಯಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ 32ಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30.62 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ:
- ಫ್ರಂಟಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಚಾಲಕರಿಬ್ಬರ ತಲೆ, ಎದೆ, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳಿಗೆ 'ಉತ್ತಮ' (Good) ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೂಳೆಗೆ 'ಸಮರ್ಪಕ' (Adequate) ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಚಾಲಕನ ಪಾದಗಳಿಗೆ 'ಸಾಧಾರಣ' (Marginal) ರಕ್ಷಣೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
- ಸೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಬದಿಯ ಡಿಕ್ಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Side movable deformable barrier) ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 'ಉತ್ತಮ' ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ 'ಫೇರ್' (Fair) ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (Child Protection - 45 / 49 ಅಂಕಗಳು): ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಡಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
- ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 8 ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಬದಿಯ (ಸೈಡ್) ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಾರು ಗಳಿಸಿದೆ.
- ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CRS) ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ 12ಕ್ಕೆ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Vehicle assessment) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49ಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು (Six Airbags) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು.
- ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ಮತ್ತು ಇಬಿಡಿ (EBD).
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.
- ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ಮಕ್ಕಳ ಸೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ISOFIX ಮೌಂಟ್ಗಳು.
- ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾ, ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು (Rain-sensing wipers) ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ವೈಪರ್ ಹಾಗೂ ವಾಷರ್.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (Price & Rivals): ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಬೆಲೆಯು ₹18.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಸ್ಪೋರ್ಟೆಕ್ (Mahindra BE 6 Sporteq), ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (Hyundai Creta Electric), ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ - ವಿಟಾರಾ (Maruti Suzuki e Vitara), ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್6 (Vinfast VF6) ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಜೆಡ್ಎಸ್ ಇವಿ (MG ZS EV) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ನ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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