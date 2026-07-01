ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪವರ್, ಸೂಪರ್ ಮೈಲೇಜ್, ಅಗ್ರೇಸಿವ್ ಲುಕ್! ಕೊನೆಗೂ ಇವಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ
Tata Sierra EV Launched: ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪವರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಮೈಲೇಜ್, ಅಗ್ರೇಸಿವ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 1, 2026 at 8:04 AM IST
Tata Sierra EV Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಆಟೋ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ SUV ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹18.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಯೆರಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾ, ಟಾಟಾ ಈ ಕಾರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು 63 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ MIDC- ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ 665 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 565 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು 120 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರನ್ನು ಪ್ಯೂರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪವರ್ಡ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 63 kWh (RWD) ಆಯ್ಕೆಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ 'ಪ್ಯೂರ್' ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹18.79 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ 'ಪ್ಯೂರ್ S' ಬೆಲೆ ₹19.99 ಲಕ್ಷ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 'ಅಡ್ವೆಂಚರ್' ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹20.99 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 'ಎಂಪವರ್ಡ್' ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹22.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ 75 kWh (RWD) ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ 'ಅಡ್ವೆಂಚರ್' ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹22.19 ಲಕ್ಷ, 'ಎಂಪವರ್ಡ್' ₹23.79 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ 'ಎಂಪವರ್ಡ್ A' ಬೆಲೆ ₹24.79 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಕ್ವಾಡ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು 'ಎಂಪವರ್ಡ್ A 75' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 7.2 kW AC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹49,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪವರ್, QWD ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ 5.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ವಾಡ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ಅಥವಾ ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 175 kW ಮೋಟಾರ್ (240 Nm ಟಾರ್ಕ್), ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 103 kW ಮೋಟಾರ್ (164 Nm ಟಾರ್ಕ್). ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಮರಳಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಏಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ರಿಷಿಕೇಶ್ ರಾಪಿಡ್ಸ್, ನೈನಿತಾಲ್ ನಾಕ್ಟರ್ನ್, ಪ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ವೈಟ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ, ಬೆಂಗಾಲ್ ರೂಜ್ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ರಾಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈನಿತಾಲ್ ನಾಕ್ಟರ್ನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಡ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರೊ' ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನುಭವ: ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
JBL ಸೌಂಡ್ಬಾರ್, 12 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಥಿಯೇಟರ್ನಂತಹ ಆಡಿಯೊ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸಮ್ಮನ್ ಮೋಡ್) ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಲೈಫ್ ಟೈಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ, ಸೇಫ್ಟಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ EV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS ಲೆವೆಲ್ 2) ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಇವಿ ಮತ್ತು MG ZS ಇವಿ ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ: ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಜೂನ್ 30ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಳು ಜುಲೈ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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