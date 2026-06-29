ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ; ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು!
ಈ ವಾಹನದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಮರಳಿನ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ವಾಹನವು ಅದರ ಶಕ್ತಿ-ತೂಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಳೆತ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
Published : June 29, 2026 at 1:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಇವಿ ವಾಹನವನ್ನು ಜೂನ್ 30ರ ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ, ಸಿಯೆರಾ ಐಸಿಇಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ವಾಹನದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲ್ ಮೊರೀಬ್ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮರಳಿನ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ವಾಹನವು ಅದರ ಶಕ್ತಿ-ತೂಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಳೆತ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ; ಬ್ಯಾಟರಿ, ಶಕ್ತಿ: ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯನ್ನು ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ (ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ (ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕಂಪನಿಯ acti.ev+ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯಂತೆಯೇ 65ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಜ್ ಮತ್ತು 75ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸೆಟಪ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಸಿಇ ಚಾಲಿತ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟ್ವೀಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಸಿಒ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇವಿ ಮಾದರಿಯು ಮುಂಭಾಗದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಯೆರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಐಸಿಇಹೋಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಜಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐಸಿಇ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಐಸಿಇ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 12.3-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 12.3-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬಹು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 18 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಎಂಜಿ ಝಡ್ಎಸ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
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