ETV Bharat / technology

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ರೂಪ ತಾಳಲಿದೆ ಗತವೈಭದ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಸಿಯೆರಾ: ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ?

Tata Sierra EV Version: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

TATA SIERRA EV LAUNCH DATE TATA SIERRA EV DETAILS TATA SIERRA EV PRICE TATA SIERRA EV FEATURES
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ರೂಪ ತಾಳಲಿದೆ ಗತವೈಭದ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಸಿಯೆರಾ? (Photo Credit: Cars TATA Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 8:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tata Sierra EV Version: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಂತಹ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಹಲವಾರು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2027ರ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿಯೆರಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..

ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ?: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ICE (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ICE ರೂಪಾಂತರಗಳಂತೆ ಇದು LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಿತ LED ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೈಪರ್ HUD, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 12 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೋನಿಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್‌ಬಾರ್, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಸನ್‌ಶೇಡ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪವರ್ಡ್​ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್, ಟೆರೆನ್​ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಇತರ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವೇಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • 55kWh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 167PS ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 502 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  • 65kWh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 238PS ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 538 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇದರ ರೇಂಜ್​ ಇರಬಹುದು.

ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಟಾಟಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಬಿನ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಅಥವಾ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಯೆರಾ EV ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVitara ಮತ್ತು MG ZS EV ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ?: ಇನ್ನು 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಯೆರಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಫಾರಿ ಇವಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅವಿನ್ಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅವಿನ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಓದಿ: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯೂ 15ಆರ್​ ಲಾಂಚ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

TAGGED:

TATA SIERRA EV LAUNCH DATE
TATA SIERRA EV DETAILS
TATA SIERRA EV PRICE
TATA SIERRA EV FEATURES
TATA SIERRA EV VERSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.