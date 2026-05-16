ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Sierra EV: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ (Photo Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 1:26 PM IST

Tata Sierra EV: ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಚಂದ್ರ ಅವರು, "ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಅವಿನ್ಯಾ ಇವಿ, ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಐಸಿಇ ಮಾದರಿಯ (ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿದೆ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಮಾದರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಆದರೆ, ಕಾರಿನ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವಿಯ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಸ್ಡ್​ ಬಾಡಿ ಕಲರ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್‌ಬಾರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ತನ್ನ ICE ಸಹೋದರರಿಂದ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್​, ADAS ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಾರಿನ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲ್ಲವಾದರೂ , ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಟಾಟಾ ಅವಿನ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಜೆಎಲ್‌ಆರ್‌ನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಅವಿನ್ಯಾ ಸೀರಿಸ್​​ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅವಿನ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾಹನವು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಐಸಿಇ ಮತ್ತು ಇವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಇ ಮತ್ತು ಇವಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಮತ್ತು ಟಿಗೋರ್ ಇವಿಗಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಸಹ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

"ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಪೂರೈಕೆಯೇ ಸವಾಲು. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

"ಹೊಸ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

