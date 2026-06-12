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ಇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತಂದ ಟಾಟಾ!; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ!!

Tata Sierra EV Unveil Date: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಜನರ ಮುಂದಿಡಲು ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿದೆ.

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ಇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತಂದ ಟಾಟಾ (Photo Credit: TATA Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 7:51 AM IST

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Tata Sierra EV Unveil Date: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಸಿಯೆರಾ' ಹೆಸರನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ICE (ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್) ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಈ SUV ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ಮೂಲ ಸಿಯೆರಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಸಿಯೆರಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಯೆರಾ EV ಈ ಜೂನ್‌ 30ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕಾರ್‌ಟಾಕ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ವಿಸ್ತೃತ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಳು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 55 kWh, 65 kWh ಅಥವಾ 65 kWh, 75 kWh ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರವು ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಿಗ್​ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆಬಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ SUV ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​​​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟುಗಳು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೇಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಫುಲ್​ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಮೋಡ್​ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಯೆರಾ EV ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆವೆಲ್-2 ADAS, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸಿಕ್ಸ್​ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಸೌಕರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಹನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಹನವನ್ನು ₹18 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕರ್ವ್ ಇವಿ (₹16.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19.19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ) ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ (₹21.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹28.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ) ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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TATA SIERRA EV FEATURES
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