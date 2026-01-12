ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ!: ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಯೆರಾ ಮಾಲೀಕರು!
TATA Sierra Delivery: ಇನ್ನು ಕೇಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : January 12, 2026 at 1:25 PM IST
TATA Sierra Delivery: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸುಮಾರು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಿಯೆರಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸ: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಾಕ್ಸಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ SUV ಬಲವಾದ ನಿಲುvu ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು "ಸಿಯೆರಾ" ಲೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೂರು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ.. ಇದು ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಲ್ಕು - ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೈನಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಟಚ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಮೊದಲ ಸೋನಿಕ್ಶಿಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಬಾರ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಸನ್ಶೇಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್, ಪವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಯೆರಾದ ಒಳಾಂಗಣವು ಸಾಫ್ಟ್ - ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಬೆಲೆ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಬೆಲೆ ₹11.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹21.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ (ಸ್ಮಾರ್ಟ್+, ಪ್ಯೂರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್), ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾದರಿ ₹15.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
