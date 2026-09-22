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ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್! ಡಿಸೈನ್​, ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Sierra Dark Edition Launch: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit: TATA.Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 9:15 AM IST

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Tata Sierra Dark Edition Launch: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸಿಯೆರಾದ ಹೊಸ 'ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 13.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ 21.59 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಯೆರಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸೀರಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್' ಟ್ರಿಮ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿದೆ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ Friesian Black ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ರೋಮ್ ಭಾಗಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ '#DARK' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಎಡಿಷನ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಾಗಿದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.

ಎಸಿ ವೆಂಟ್ ಬೆಜೆಲ್, ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು, ಮುಂಭಾಗದ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಲೆಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೀಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಟ್ರಿಮ್ ವಾರು ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್​ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)

ವೇರಿಯಂಟ್ಪೆಟ್ರೋಲ್-MTಪೆಟ್ರೋಲ್-DCTಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ATಡೀಸೆಲ್-MTಡೀಸೆಲ್-AT
Pure L #DarkRs 13.99 ಲಕ್ಷRs 15.29 ಲಕ್ಷ Rs 15.44 ಲಕ್ಷ
Pure L (O) #DarkRs 14.59 ಲಕ್ಷRs 15.89 ಲಕ್ಷ Rs 16.04 ಲಕ್ಷRs 17.34 ಲಕ್ಷ
Pure+ L #DarkRs 15.29 ಲಕ್ಷRs 16.59 ಲಕ್ಷ Rs 16.74 ಲಕ್ಷRs 18.04 ಲಕ್ಷ
Adventure+ L #DarkRs 17.29 ಲಕ್ಷRs 18.59 ಲಕ್ಷRs 19.29 ಲಕ್ಷRs 18.49 ಲಕ್ಷRs 19.79 ಲಕ್ಷ
Accomplished #DarkRs 18.29 ಲಕ್ಷ Rs 20.29 ಲಕ್ಷRs 19.29 ಲಕ್ಷRs 20.29 ಲಕ್ಷ
Accomplished+ #Dark Rs 21.29 ಲಕ್ಷRs 20.59 ಲಕ್ಷRs 21.59 ಲಕ್ಷ

ಫೀಚರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್, ಲೆವೆಲ್-2 ADAS, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್‌ನ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 106hp ಪವರ್ ನೀಡುವ 1.5 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದು 118hp ಪವರ್ ನೀಡುವ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 160hp ಪವರ್ ನೀಡುವ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.

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