ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!
Published : November 26, 2025 at 11:28 AM IST
Tata Sierra Crash Test: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ SUV ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಶುರವಾಗಲಿದೆ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಕಾರ್-ಟು-ಕಾರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ಎರಡು ಸಿಯೆರಾ SUVಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಜವಾದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಮೊದಲು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರು ಚಲಿಸಲಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ, ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಎರಡು ಚಲಿಸುವ ಕಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಂತೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಇಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಕಾರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮುಂಭಾಗವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ A-ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಟಾಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಾಖಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಭಾರತ್ NCAP ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 20+ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಾಲನೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ SUV ಒಟ್ಟು 7 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್+, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್+, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್+. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ SUV ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
