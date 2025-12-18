ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ: ಓಪನಿಂಗ್​ ದಿನವೇ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್​!

Tata Sierra Bags 70000 Booking: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ (Photo Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Tata Sierra Bags 70000 Booking: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾಗೆ SUV ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನಾವರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಟಾಟಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಬುಕಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಸಿಯೆರಾ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢೀಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿತ್ತು ಈ ಕಾರು! ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಚಾರವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

1991 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ 2003ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಕಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಿಯೆರಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಿಗೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 15, 2026ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಸಿಯೆರಾ ಡಿಸೈನ್​, ಸೇಫ್ಟಿ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ತನ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ₹21.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್​ LED ಲೈಟ್ಸ್​, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್​ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, 3-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಲೆವೆಲ್ 2 AIDAS ಮತ್ತು 622 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್, ಆಲ್ಪೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್, ಫುಲ್​-LED ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ರಿಯರ್​ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರಿಲ್‌ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಆರು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಳಾಂಗಣ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿಯೆರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು 4.6 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2.7 ಮೀಟರ್ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಹೊಸ 1.5-ಲೀಟರ್ GDi ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 158bhp ಮತ್ತು 255Nm ಟಾರ್ಕ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ AT ಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು ಸಿಯೆರಾವನ್ನು 105bhp ಮತ್ತು 145Nm ಟಾರ್ಕ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.5-ಲೀಟರ್ NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ MT ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ 116bhp ಮತ್ತು 260Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಫೋರ್​-ಪಾಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ MT ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿಯೆರಾಕ್ಕಾಗಿ AWD ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ಟಾಟಾ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದೆ.

‘ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್​’: ಸಿಯೆರಾಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮಾತನಾಡುವ, "ಈ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್-ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಸೌಕರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಯೆರಾ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

