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ಹೈಟೆಕ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್​ ಸೇಫ್ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಲೆವೆಲ್​ ಟೆಸ್ಟ್​! ಎರಡು ಟ್ರಕ್​ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು​ ಸೇಫ್​!

Tata Sierra EV Safety: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅದ್ಭುತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರು ಸಿಲುಕಿ ಅಪಘಾತದವಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇಫ್​ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ..

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ಎರಡು ಟ್ರಕ್​ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು​ ಸೇಫ್​! (Photo Credit: X/TATA.ev)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 9:48 AM IST

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Tata Sierra EV Safety: ಈಗಲೂ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಸಿಯೆರಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಇವಿ ರೂಪವೂ ಸಹ ನಾನೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹18.79 ಲಕ್ಷ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಐಸಿಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ಸಿಯೆರಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ, ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ 6, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಝಡ್ಎಸ್ ಇವಿಯಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ 665 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0%ದಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಲೆವೆಲ್-2 ಪ್ಲಸ್ ADAS, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್.ev ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಡಿಸ್ಕ್-ಆಕಾರದ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆರು ಟೆರೆನ್​ ಮೋಡ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಇ-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್​-ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರು ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್ (V2L) ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ವೆಹಿಕಲ್ (V2V) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಂತಿರುವುದರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡನ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ರಭಸವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ವಾಡ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂದ್ರೇನು? ಕ್ವಾಡ್ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ಅಥವಾ ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಹೀಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪವರ್ ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ (EVs) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​​ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಿಯೆರಾದ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಶ್ರೇಣಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿಯೆರಾ ಐಸಿಇಯ ಸುಮಾರು 40,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೇಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್​: ಇದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ICE ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್​-ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED DRL ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

ICE ಮಾದರಿಯು 'ಐಬ್ರೊ-ಸ್ಟೈಲ್​'ನ DRL ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಿಯೆರಾ EV ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು (DRL ಗಳು) ಹೊಂದಿದೆ. EV ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ EV ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ICE ಪ್ರತಿರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ.

665 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ (63kWh ಮತ್ತು 75kWh) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ (75kWh) ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 665 ಕಿಮೀ (MIDC) ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ (63kWh) 565 ಕಿಮೀ (MIDC) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು SUV ಗಾಗಿ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ರೇಂಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕನಿಷ್ಠ 510 ರಿಂದ 530 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕನಿಷ್ಠ 440 ರಿಂದ 460 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 263 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 238 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಮಾನದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಯೆರಾ ಮಲ್ಟಿ-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 120kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ 7.2kW ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು 3.3kW ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಬೆಳಕು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

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