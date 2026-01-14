ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​ ಆದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ: ಡೋರ್​ ತೆರೆದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದಂತೆ!

ETV Bharat / technology

Tata Punch Crash Test: ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್​ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್​ ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಾರಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ (Photo Credit: Youtube/CarToqVideos)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 3:45 PM IST

Tata Punch Crash Test: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್​ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದೆ. ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅಪಘಾತ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸ. ವಾಹನ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲ ಬಲವಾದ ದೇಹ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ಜನವರಿ 13) ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಂಚ್‌ಗೆ ಭಾರವಾದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪುರಾವೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಂತ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಂಚ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.

ಕಾರು ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಎ-ಪಿಲ್ಲರ್ (ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ) ಬಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು-ಲಾರಿ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲಾರಿಗಳು ಅಂಡರ್ ರನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಾರ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರು ನೇರವಾಗಿ ಲಾರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಾರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಾರಿನ ದೇಹವು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ-ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ NCAP ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಈಗಾಗಲೇ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ABS, EBD, ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.

ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.59 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಪಂಚ್​ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ.

