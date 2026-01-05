ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ‘ಪಂಚ್’ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್!: ಟೀಸರ್ ಔಟ್
Tata Punch Facelift 2026 Teaser: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : January 5, 2026 at 3:30 PM IST
Tata Punch Facelift 2026 Teaser: ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ "ಟಾಟಾ ಪಂಚ್"ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಣೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿ ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಬಯಸುವ ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಬೊ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲುಕ್ವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಟರ್ಬೊ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಟರ್ಬೊ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಐಟರ್ಬೊ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಬಳಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೇಸರ್ ಎಂದು ಮರುಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ-ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಏರ್ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಚಿತ ಟಚ್ - ಆಧಾರಿತ ಘಟಕದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಂಚ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೊಣಾ ಬನ್ನಿ.. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಂಪನಿಯ 1.2-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ರೇಸರ್, ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ ಲೋ- ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 118 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 170 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಹೈಪರಿಯನ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ನೇರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 123 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 225 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಯೂನಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಳ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಟಾಟಾ ಸಿಯಾರಾ EV ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅವಿನ್ಯಾ EV ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2026 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2026 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
