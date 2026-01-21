ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್​ ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಮಾರ್ಕ್ಸ್​: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ!!

Tata Punch Facelift Crash Test: ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ನಡೆಸುವ ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್​ ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಮಾರ್ಕ್ಸ್​! (Photo Credit: Bharat NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Tata Punch Facelift Crash Test: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಂಚ್‌ಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ತಾಜಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ದರ ರೂ. 5.59 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಡಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸಹ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್; ಈ ಕಾರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಲಿಡ್​ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ SUV ಗರಿಷ್ಠ 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 30.58 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಭಾಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 16 ರಲ್ಲಿ 14.71 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಭಾಗದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್​ನಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ವಾಹನವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 16 ರಲ್ಲಿ 15.87 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸೈಡ್​ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ವಯಸ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ SUV ವಯಸ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಟ್ಟು 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸೀಟ್ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಬಲವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: 27 ವರ್ಷ, 3 ಮಿಷನ್​, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 608 ದಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ನಾಸಾಗೆ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಗುಡ್‌ಬೈ

