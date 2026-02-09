ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್​ ರಿವೀಲ್​: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾರು?

Tata Punch EV Facelift: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ನಿಮಗಾಗಿ.

TATA PUNCH EV FACELIFT REVEALED TATA PUNCH EV FACELIFT LAUNCH TATA PUNCH EV FACELIFT DESIGN TATA PUNCH EV FACELIFT FEATURES
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್​ ರಿವೀಲ್​! (Photo Credit: X/Tata EV)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tata Punch EV Facelift: ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಡನ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್​ ಆಗಿಸುವತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಪಂಚ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿವೆ.

ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಕಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶಾರ್ಪ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಾಟಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏರೋ - ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಸನ್‌ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡ್​ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ರೂಫ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು SUVಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಚ್‌ನಂತೆಯೇ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಕಾರು ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯಂತೆ, ಇದು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ರೇಂಜ್​: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು 25kWh ಮತ್ತು 35kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 25kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 265 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ARAI ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 35kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 365 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ARAI ರೇಂಜ್​ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ 82 hp ಮತ್ತು 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 122 hp ಮತ್ತು 190 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ (IRVM), ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಇದು ಬಹು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14.44 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

TAGGED:

TATA PUNCH EV FACELIFT REVEALED
TATA PUNCH EV FACELIFT LAUNCH
TATA PUNCH EV FACELIFT DESIGN
TATA PUNCH EV FACELIFT FEATURES
TATA PUNCH EV FACELIFT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.