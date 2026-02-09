ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿವೀಲ್: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾರು?
Tata Punch EV Facelift: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ.
Published : February 9, 2026 at 1:17 PM IST
Tata Punch EV Facelift: ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಸುವತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಪಂಚ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿವೆ.
ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಕಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಾಟಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏರೋ - ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು SUVಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಚ್ನಂತೆಯೇ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಕಾರು ಹೊಸ ಲುಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯಂತೆ, ಇದು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು 25kWh ಮತ್ತು 35kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 25kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 265 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ARAI ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 35kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 365 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ARAI ರೇಂಜ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ 82 hp ಮತ್ತು 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 122 hp ಮತ್ತು 190 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರಿಯರ್ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ (IRVM), ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಇದು ಬಹು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14.44 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.