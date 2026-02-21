ETV Bharat / technology

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಕಾರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಾಟಾ! ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 468 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​!

Tata Punch EV Facelift Launched: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ರೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

TATA PUNCH EV FACELIFT RANGE TATA PUNCH EV FACELIFT FEATURES TATA PUNCH EV FACELIFT PRICE TATA PUNCH EV FACELIFT 2026
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಕಾರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಾಟಾ (Photo Credit: EV TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
Tata Punch EV Facelift Launched: ದೇಶೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಹೌದು, ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ Tata Punch EV Facelift 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​, ನವೀಕರಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪಂಚ್ EV 2026 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಘೋಷಣೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚ್ EV ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Tata Punch EV Facebook Facelift 2026 ಮಾದರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಿತು. ಡೆಲಿವರಿಗಳು ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ EV ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ್ EV ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಮಾದರಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗ BaaS (ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್) ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. BaaS ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 6.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಬಳಸಿದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 2.6 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 2026 ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ 9.69 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026 ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಐದು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ +, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಎಂಪವರ್ಡ್, ಎಂಪವರ್ಡ್ +. ಈ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ 40kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ARAI ಪ್ರಕಾರ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 468 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 355 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV ಫೇಸ್‌ಲಫ್ಟ್ ವೆರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆಗಳು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ, ಮುಂಬೈ)
ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ MRರೂ. 9.69 ಲಕ್ಷ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್+ MRರೂ. 10.29 ಲಕ್ಷ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್+ LRರೂ. 10.89 ಲಕ್ಷ
ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ LRರೂ. 11.59 ಲಕ್ಷ
ಎಂಪವರ್ಡ್ LRರೂ. 12.29 ಲಕ್ಷ
ಎಂಪವರ್ಡ್+ S LRರೂ. 12.59 ಲಕ್ಷ

30kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ARAI ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ 365 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 65kW DC ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 135 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್​ಟೈಂ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 2-ಸ್ಪೋಕ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, TPMS, ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

