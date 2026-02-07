ETV Bharat / technology

20ನೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ; ಆ ದಿನ ಟಾಟಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್!!​

Tata Punch EV Facelift: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

20ನೇ ದಿನಾಂಕಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ! (Photo Credit: EV TATA Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 7, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Tata Punch EV Facelift: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಸೈಜ್​ನಲ್ಲಿ SUV ಫೀಲ್​ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (IC ಎಂಜಿನ್) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ IC ಎಂಜಿನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪಂಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ್ IC ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈಗ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ್ EV ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟಾಟಾ, ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವು 25 kWh ಮತ್ತು 35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ್ ಇವಿ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 40.5 kWh ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತಾ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷಗಳು. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 14.44 ಲಕ್ಷಗಳು (ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು). ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

