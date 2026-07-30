ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್!
Tata Punch Ev Safety Rating 2026: ಭಾರತ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV 2026 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 11:33 AM IST
Tata Punch Ev Safety Rating 2026: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 'ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV' ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ EV ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 32ರಲ್ಲಿ 31.09 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 49 ರಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಂಚ್ EVಯ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ (ಬೇಸ್) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV ಯ ಈ ಸಾಧನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರಗಳು:
- ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಪಂಚ್ ಇವಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದು 'ಫ್ರಂಟಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 15.28 ಮತ್ತು 'ಸೈಡ್ ಮೂವಬಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 15.80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 'ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾರಿನ ದೃಢವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಕಾರು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು 'ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (CRS) ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು CRS ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು (12 ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳು) ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 13 ರಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಇಎಸ್ಸಿ), ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಪಾದಚಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್-ಬೆಲ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಚ್ ಇವಿ ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿಯಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ವಯಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಕೋರ್ 31.46 ರಿಂದ 31.09 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಕೋರ್ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 45 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂಚ್ ಇವಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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