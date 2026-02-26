ಟಾಟಾ -ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಟ್ನರ್: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಹೊಸ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳು ಶುರು
Tata And Shell India Partnership: ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 21 ಹೊಸ TATA.ev x ಶೆಲ್ ಮೆಗಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Tata And Shell India Partnership: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು TATA.ev ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಗಳು 120 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, TATA.ev ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ EV ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: TATA.ev ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 120 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಹಬ್ಗಳು, ರೇಂಜ್ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ.
21 ಹೊಸ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳು: 120 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 21 TATA.ev x ಶೆಲ್ ಮೆಗಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಮೈಸೂರು, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು TATA.ev ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಹಯೋಗವು ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು EV ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ TPEML FY2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 55.4% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.78 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 6.22 ರ ಹಿಂದುಳಿದ P/E ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ.ಇವಿ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ US$100 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ 39ರಷ್ಟು CAGR ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವಿ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 7.66ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ ಪಲ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಇಝಡ್ ಚಾರ್ಜ್ (ಇದು 5,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ) ಮತ್ತು ಅಥರ್ ಗ್ರಿಡ್ (ಇದು 2,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ) ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು 215-235 ಇವಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು TATA.ev ಮತ್ತು ಶೆಲ್ನ ಉಪಕ್ರಮದ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 450 kW ವರೆಗಿನ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, 120 kW ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ TPEM ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು: ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ EV ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಣಿಯ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ EV ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, TATA.ev ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ TPEML ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. FAME II ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಅದರ FY2025 ಸಂಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಯೋಜನೆಗಳು, ಮಲ್ಟಿ-ಹಬ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿ: TATA.ev ನ "ಮುಕ್ತ ಸಹಯೋಗ 2.0" ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ 400,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 500 ಮೆಗಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೆಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಹಯೋಗವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಶೇ 30ರಷ್ಟು EV ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕೀಕರಣವು ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
