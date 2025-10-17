ETV Bharat / technology

'ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್' ಎಡಿಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: ಹೀಗಿದೆ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ

Tata Nexon Red Dark Edition: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

‘ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್' ಎಡಿಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit: Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 3:14 PM IST

Tata Nexon Red Dark Edition: ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ: ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರೂ.12.44 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ADAS ಸೂಟ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.12.44 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ.14.15 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳುಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ
Nexon Red #DARK Petrol MTರೂ. 12.44 ಲಕ್ಷಗಳು
Nexon Red #DARK Petrol DCA (ADAS)ರೂ. 13.81 ಲಕ್ಷಗಳು
Nexon Red #DARK CNG MTರೂ. 13.36 ಲಕ್ಷಗಳು
Nexon Red #DARK Diesel MTರೂ. 13.52 ಲಕ್ಷಗಳು
Nexon Red #DARK Diesel AMTರೂ. 14.15 ಲಕ್ಷಗಳು

ADAS ಸೂಟ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ADAS ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ +PS DCA ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರಿನ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 13.53 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ADAS ಸೂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಾನಮಸ್​ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷಿನ್​ ಅಲರ್ಟ್​, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.

ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ರೋಮಾಂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ SUV ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್-1 ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರು ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ADAS ಮತ್ತು ಹೊಸ Red #DARK ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

