ETV Bharat / technology

ಕ್ಯಾಮೊ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಾನ್​; ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​, ನ್ಯೂ ಕಲರ್ಸ್​

Tata Nexon Special Edition Launched: ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕ್ಯಾಮೊ ಎಡಿಷನ್​ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

TATA NEXON CAMO EDITION PRICE NEXON CAMO INCH SCREEN TATA NEXON CAMO COLOURS TATA NEXON CAMO EDITION FEATURES
ಕ್ಯಾಮೊ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಾನ್ (Photo Credit: Cars TATA Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tata Nexon Special Edition Launched: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ನೆಕ್ಸಾನ್​ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೊ ಎಡಿಷನ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.13.94 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗಳು, ಕ್ಯಾಮೊ ಥೀಮ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಬಿಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಈ ಎಡಿಷನ್‌ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ.

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್​ ಕ್ಯಾಮೊ ಎಡಿಷನ್​ ಬೆಲೆ & ವೇರಿಯೆಂಟ್ಸ್​: ಕ್ಯಾಮೊ ಎಡಿಷನ್​ ಒಟ್ಟು 5 ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​, ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​+ ಎಸ್​, ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​+ ಪಿಎಸ್​, ಫಿಯರ್​ಲೆಸ್​+ ಪಿಎಸ್​ ಮತ್ತು ಫಿಯರ್​ಲೆಸ್​+ ಎ ಪಿಎಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಂಟಿ, ಎಎಂಟಿ, ಡಿಸಿಎ, ಡೀಸೆಲ್​ ಎಂಟಿ, ಎಎಂಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್​ಜಿ ಎಂಟಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲೆಗಳು:

ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಂಟಿಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಎಂಟಿಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಡಿಸಿಎಡೀಸೆಲ್​ ಎಂಟಿಡೀಸೆಲ್​ ಎಎಂಇಸಿಎನ್​ಜಿ ಎಂಟಿ
ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮೊರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷರೂ. 11.09 ಲಕ್ಷರೂ. 11.59 ಲಕ್ಷರೂ. 11.54 ಲಕ್ಷರೂ. 12.14 ಲಕ್ಷರೂ. 11.39 ಲಕ್ಷ
ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್+ ಎಸ್​ ಕ್ಯಾಮೊರೂ. 10.64 ಲಕ್ಷರೂ. 11.34 ಲಕ್ಷ-ರೂ. 11.79 ಲಕ್ಷರೂ. 12.44 ಲಕ್ಷರೂ. 11.69 ಲಕ್ಷ
ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​+ ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೊರೂ. 11.64 ಲಕ್ಷ-ರೂ. 12.79 ಲಕ್ಷ--ರೂ. 12.59 ಲಕ್ಷ
ಫಿಯರ್​ಲೆಸ್​+ ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೊರೂ. 12.59 ಲಕ್ಷ----ರೂ. 13.54 ಲಕ್ಷ
ಫಿಯರ್​ಲೆಸ್​+ ಎ ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೊ--ರೂ. 13.94 ಲಕ್ಷ---

ಏನೇನು ಹೊಸದಿದೆ?: ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕ್ಯಾಮೊ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಸ್‌ಯುವಿಗೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಮುನ್ನಾರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಷನ್​ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೊ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಹೆಡ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ Camo Perforation ಇದೆ.

ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕ್ಯಾಮೊ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ 12.3-ಇಂಚಿನ ಹರ್ಮನ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಅನುಗುಣವಾದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 10.25-ಇಂಚಿನ ಯೂನಿಟ್​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಳಿದ ಫೀಚರ್ಸ್: ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್‌ಗಳು, JBL 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೋ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ವೈರ್​ಲೆಸ್​ ಚಾರ್ಜರ್​, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರ್​ ಟೆಕ್​, 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್-ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್‌ ಮತ್ತು ADAS ಫೀಚರ್ಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 10.25 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 120hp ಮತ್ತು 170Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್, 115hp ಮತ್ತು 260Nm ಹೊಂದಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 100hp ಮತ್ತು 170Nm ಹೊಂದಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ CNG ಯುನಿಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, AMT ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೇರಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕ್ಯಾಮೊ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಐದು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ, ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ, ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಯುವಿ 3XO, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಓದಿ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ​ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ E3 ಟ್ರಿಯೋನ್​ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​!

TAGGED:

TATA NEXON CAMO EDITION PRICE
NEXON CAMO INCH SCREEN
TATA NEXON CAMO COLOURS
TATA NEXON CAMO EDITION FEATURES
TATA NEXON SPECIAL EDITION LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.