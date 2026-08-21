ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ದುಬಾರಿ: ಹುಂಡೈ, ಮಾರುತಿ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕಂಪನಿ
Tata Motors Price Hike: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇತ್ಚೀಚೆಗೆ ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಟಾಟಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 2:40 PM IST
Tata Motors Price Hike: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 25,000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (ICE), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏರಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಏರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. Hyundai Motor India ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ್ಯಂತ 1 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಸರಕು ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
Maruti Suzuki ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ತನ್ನ Arena ಮತ್ತು Nexa ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೂ. 2,500 ರಿಂದ ರೂ. 30,000 ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
ವಾಹನ ಉದ್ಯಮವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಸತ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಚ್ಚ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Q1FY27 ರಲ್ಲಿ, TMPVಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು Q1FY26 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 4,003 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು 79 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು ರೂ. 859 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ - ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ PAT 85 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ TMPV ಷೇರುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ BSE ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 0.17 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 320.50 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಷೇರು 52 - ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 457.04 ಮತ್ತು 52-ವಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 294.15 ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಷೇರು 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದಿದೆ.
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