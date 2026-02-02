ಟಾಟಾಕ್ಕೆ ಟಾಟಾನೇ ಸರಿಸಾಟಿ: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ!
Tata Motors Sales in January: ಈ ವರ್ಷ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರಾವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Tata Motors Sales in January: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71,066 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ (ಜನವರಿ 2025) ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 48,316 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 47.1 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (ಈಗ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71,066 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು 70,222 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 48,076 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರು ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 23,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸಾನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರು. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 19,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ 7 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಟಾಟಾ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. "ಟಾಟಾ ಎಂದರೆ ಟಾಟಾ" ಎಂಬ ಮಾತು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ.
