ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 54 ಇವಿ, ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 1763 ಯುನಿಟ್ಸ್ ರಫ್ತು: ಟಾಟಾ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ!
Tata Motors Sales Record: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇವಿ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 22.04 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 2, 2025 at 5:29 PM IST
Tata Motors Sales Record: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬರೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಖರೀದಿಗಳು, ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು 59,199 ಯುನಿಟ್ಗಳು (ಇವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಆಗಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ 57,436 (ಇವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 47,063 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 22.04 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವು ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ + ರಫ್ತು ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು 59,199 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 47,117 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 25.64% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಲವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಿಂದ ಈ ಮಾರಾಟದ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಟಾಟಾ ಇವಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು (ದೇಶೀಯ + ರಫ್ತು) ಇವಿ ಮಾರಾಟವು 7,911 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ; ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5,202 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 52.08% ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉತ್ತೇಜನ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕೇವಲ 54 ಇವಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ 1,763 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದು 3164.81% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇವಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಟಾಟಾ ಅವರ ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಳ ಹೆಚ್ಚಳವಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1,709 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು 35,539 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ 27,636 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೃಹತ್ 29% ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ