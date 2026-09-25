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ಮತ್ತೆ ಸೆಡಾನ್ ರೇಸ್‌ಗಿಳಿದ ಟಾಟಾ!: ಏರಿಸ್​ ಲಾಂಚ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Aeris Launched: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸೆಡಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ (Photo Credit: TATA Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 2:51 PM IST

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Tata Aeris Launched: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆಡಾನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಟಿಗೋರ್​ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಔರಾಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್​ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಏರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು iCNG ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Tata Aeris ವೇರಿಯಂಟ್-ವಾರು ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್​..

ವೇರಿಯಂಟ್SMARTPUREPURE+CREATIVEACCOMPLISHED
PETROL MTRs 5.29 LRs 6.14 LRs 6.74 LRs 7.49 LRs 8.19 L
iCNG MTRs 6.29 LRs 7.14 LRs 7.74 LRs 8.49 L

ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಏನಿದೆ?: ಟಿಗೋರ್​ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಲೀಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಫಾಸಿಯಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ Tiago ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೂಫ್‌ಲೈನ್ ಹಿಂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸುಗಮ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ "Aeris" ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು Dandeli Drizzle, Nitro Crimson, Dune Glow, Pristine White, Pure Grey ಮತ್ತು Daytona Grey ನಂತಹ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 15 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಡಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ?: ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು - ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ - ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ 10.25 - ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಬಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ನಾಬ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೆಥರೆಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ - ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು Android Auto, Apple CarPlay, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಾರು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಹೈ - ಬೀಮ್ ಅಲರ್ಟ್, ESP, TPMS, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ರೋಲ್-ಓವರ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್?: ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್​ 1.2 - ಲೀಟರ್ NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 86 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 113 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ i-CNG ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. CNG ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ವಿನ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 70-ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 419 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು Dzire ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ ಆಗಿ Aeris ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದೆ.

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ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಬೆಲೆ ಫೀಚರ್ಸ್​
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