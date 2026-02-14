ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿವೆ ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳು!

Tata Motors: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

TATA MOTORS INDONESIA DEAL TATA YODHA AND ULTRA T7 VEHICLES BIGGEST ORDER TATA VEHICLES
ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (Photo Credit: CV TATA Motors)
February 14, 2026

Tata Motors: ಭಾರತದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ 70,000 ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ರಫ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಡರ್​ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗ್ರಿನಾಸ್ ಪಂಗನ್ ನುಸಂತಾರ ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಕೆಡಿಕೆಎಂಪಿ (ಕೊಪೆರಾಸಿ ದೇಸಾ/ಕೆಲುರಹನ್ ಮೆರಾಹ್ ಪುತಿಹ್) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬೃಹತ್ ಆದೇಶವು 35,000 ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 35,000 ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟಿ.7 ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ದೇಶವು ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಧಾ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೈತರು ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಭಾರೀ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟಿ.7 ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ದಣಿವಾಗದಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು (ಮೈಲೇಜ್) ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಆರ್ಡರ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 70,000 ವಾಹನಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಸಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 60 ಟನ್‌ಗಳ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟಾಟಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಈ ಮೆಗಾ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದು ಖಚಿತ.

"ಈ ಆದೇಶವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟಿ.7 ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ." - ಪಿಟಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಸಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಆಸಿಫ್ ಶಮಿಮ್.

