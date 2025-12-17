ETV Bharat / technology

ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಟಾಟಾ: ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಯೆರಾ ಗಿಫ್ಟ್!

Tata Motors Gifts Sierra: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್​ ಯುನಿಟ್​ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್​ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟಾಟಾ.

INDIAN WOMEN CRICKET 2025 WORLD CUP WINNING TEAM TATA SIERRA PRICE TATA SIERRA FEATURES
ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಯೆರಾ ಗಿಫ್ಟ್​ (Photo Credit: X@TATA Group)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 8:25 AM IST

Tata Motors Gifts Sierra SUV: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 1983ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೌದು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, "ಅವರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡಿದರು. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರನ್‌ಗೂ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

"ಅವರ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ವೀರೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

‘ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂವಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಗಳು, ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ’- ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್​, ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಬೆಲೆ 11.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು 21.29 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 1.5L NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ (106 PS/145 Nm), 1.5L ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (160 PS/255 Nm), ಮತ್ತು 1.5L ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (160 PS/255 Nm). ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ AT (CVT), ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCA ಸೇರಿವೆ.

ಸಿಯೆರಾ SUV ಬೋಲ್ಡ್​ ಡಿಸೈನ್​, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೈಟ್ ಸೇಬರ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ವೆಲ್​ಕಮ್​ ಮತ್ತು ಗುಡ್‌ಬೈ ಲೈಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ DRLಗಳು, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್​ ಟರ್ನ್​ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ORVMಗಳು, ವಾಷರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಡನ್​ ರಿಯರ್​ ವೈಪರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಯೆರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬಾಕ್ಸಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಜಾನ್ ವ್ಯೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹರ್ಮನ್ ಆಡಿಯೊವರ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ 13-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೋನಿಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್‌ಬಾರ್, 28+ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸೂಟ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಆಪ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಾಸ್ ಮೋಡ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಮೂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಜೊತೆ ಪವರ್ಡ್​ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್, ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು, ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋವ್‌ಬಾಕ್ಸ್, 622-ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್, AQI ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಗ್ಲೈಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 22+ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬಹು-ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಪರ್ HUD, ಡ್ರೈವರ್​ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM, ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, SOS ಕರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಬಿಲ್ಟ್​-ಇನ್​ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಆಲ್-ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS ಮತ್ತು ಫೋರ್​-ವಿವ್ಯೂ ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು.ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

