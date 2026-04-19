ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​​ ಕಾರು​ಗಳ ಮೇಲೆ ₹3.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

Tata Motors EV Discounts: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 3.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್​ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್​​ ಆಫರ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಾಟಾ (Photo Credit: EV Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 19, 2026 at 8:01 AM IST

Tata Motors EV Discounts: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಖತ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಆಫರ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಇವಿ ಹೊಂದುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಇವಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 3.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

1. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ:

ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರವಾದ XZ+ ಟೆಕ್ ಲಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು 20,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟಿಯಾಗೊ EV ಯ ಬೆಲೆ 7.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 11.14 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV:

ಮೈಕ್ರೋ-SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಂಚ್ EVಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪೂರ್ವ-ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹1.40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ₹30,000 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚ್ EV ಯ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

3. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ:

ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ₹20,000 ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ₹30,000 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಬೆಲೆ ₹12.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹17.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.

4. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ:

ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೂಪ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಗಣನೀಯ ₹3.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ 45 ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ವ್ವ್ ಇವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹17.49 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹22.24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

5. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ:

ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವು ಟಾಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ₹1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ₹50,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ₹21.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿದೆ. ಲಗ್ಜುರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್​ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊಸ ಇವಿ ಖರೀದಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

