ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 211 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಬಡವರ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆಯಾ ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಇವಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್!
Tata Intra EV Pickup Launched: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 8, 2026 at 1:03 PM IST
Tata Intra EV Pickup Launched: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಟಾಟಾ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಏಸ್ ಇವಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ ಇವಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ₹11.95 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ (ಟಿಎಂಸಿವಿ) ವಿಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಗರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವವರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಇವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ₹11.95 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಟ್ರಕ್, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಏಸ್ ಇವಿ 1000 ಮತ್ತು ಏಸ್ ಪ್ರೊ ಇವಿಗಳ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ ಇವಿ ಕೇವಲ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಒಂದೇ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 1,750 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ, ಹಾಲು ವಿತರಣೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತರಣೆಗಳು, ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಾಕ್-ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್. ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ ಇವಿ 28.2 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ IP67-ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನವು 211 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ 72 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 97 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 230 Nm ನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಡಬಿಲಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿದಾದ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಲೀಸಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.
"ಸಮಯವೇ ಹಣ" ಎಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. CCS2 ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 55 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಾಟಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಗಾಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ ಇವಿ ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾಹನವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ 'ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೈವ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿ, ಮುಂಬರುವ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಚಾಲನಾ ನಡವಳಿಕೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಹನವು ತ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ರಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಾಲಕ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಭಾಗಶಃ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಖಾತರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲಾದ ಇವಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ ಇವಿ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.
