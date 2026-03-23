ಸೂಪರ್‌​ಕಾರ್​ ರೇಂಜ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​, ಆಫ್​-ರೋಡಿಗೂ ಸೈ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್?

Harrier EV Fearless QWD 75: ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 504 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಗ್ರಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ರೇಂಜ್​ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ (Photo Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Harrier EV Fearless QWD 75 Launched: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ SUV ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ವಾಹನದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ 'ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್+ QWD 75' ರೂಪಾಂತರದ ಹೈಲೇಟ್ಸ್​: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ಅಥವಾ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ 'ಎಂಪವರ್ಡ್ 75' ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಈ 'ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್' ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹26.49 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಗ್ಜುರಿ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಮಟ್ಟದ ವೇಗ: ಈ ಹೊಸ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಪವರ್​ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಿದಾ ಆಗಲೇ ಬೇಕು. ಟಾಟಾದ ಆಧುನಿಕ acti.ev+ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ SUV ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 504 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದರ ವೇಗವು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್​​ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರು ಕೆಸರುಮಯ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 6-ವೇ ಪವರ್ಡ್​-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಡ್ರೈವರ್​ ಸೀಟು, 4-ವೇ ಪವರ್ಡ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್​ ಸೀಟು, ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಸನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವಾಹನವು JBL ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟಡ್​​ ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು AC ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೂಡ ಭಾರತ್ NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಲೈಫ್​ಟೈಂ ವಾರಂಟಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಸೀವೀಡ್ ಗ್ರೀನ್' ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೇವಲ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ (ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳಂತಹ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಉದಾರವಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಮತ್ತು BYD Atto 3 ನಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಖಚಿತ.

