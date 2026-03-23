ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ರೇಂಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಫ್-ರೋಡಿಗೂ ಸೈ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್?
Harrier EV Fearless QWD 75: ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 504 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಗ್ರಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 10:50 AM IST
Harrier EV Fearless QWD 75 Launched: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ SUV ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ವಾಹನದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ 'ಫಿಯರ್ಲೆಸ್+ QWD 75' ರೂಪಾಂತರದ ಹೈಲೇಟ್ಸ್: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ಅಥವಾ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ 'ಎಂಪವರ್ಡ್ 75' ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಈ 'ಫಿಯರ್ಲೆಸ್' ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹26.49 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಗ್ಜುರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಮಟ್ಟದ ವೇಗ: ಈ ಹೊಸ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಪವರ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಿದಾ ಆಗಲೇ ಬೇಕು. ಟಾಟಾದ ಆಧುನಿಕ acti.ev+ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ SUV ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 504 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದರ ವೇಗವು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರು ಕೆಸರುಮಯ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 6-ವೇ ಪವರ್ಡ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟು, 4-ವೇ ಪವರ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟು, ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಸನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವಾಹನವು JBL ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು AC ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೂಡ ಭಾರತ್ NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್ಟೈಂ ವಾರಂಟಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಸೀವೀಡ್ ಗ್ರೀನ್' ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೇವಲ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ (ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳಂತಹ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಉದಾರವಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಮತ್ತು BYD Atto 3 ನಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಖಚಿತ.
