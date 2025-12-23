ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ 'ಹ್ಯಾರಿಯರ್', 'ಸಫಾರಿ': ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Tata Harrier Hyperion Petrol Engine: ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 11:52 AM IST
Tata Harrier Hyperion Petrol Engine: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಈಗ 1.5-ಲೀಟರ್ ಹೈಪರಿಯನ್ ಟರ್ಬೊ ಜಿಡಿಐ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಗ ಹೊಸ ನೈಟ್ರೋ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಶೇಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಟಾಟಾ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ಮತ್ತು "ಸಫಾರಿ" ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫ್ರಂಟ್ -ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ - ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಟಾ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹೈಪರಿಯನ್ ಟರ್ಬೊ ಜಿಡಿಐ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ಮತ್ತು "ಸಫಾರಿ" ವಾಹನಗಳು "ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ"ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಅದೇ ಹೈಪರಿಯನ್ ಟರ್ಬೊ ಜಿಡಿಐ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1,498cc ಇನ್-ಲೈನ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು BS6 ಹಂತ 2 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5,000 rpm ನಲ್ಲಿ 167.67 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 1,750 ರಿಂದ 3,500 rpm ನಲ್ಲಿ 280 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6 - ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (MT) ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (AT) ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂಪಾಂತರಗಳು:
- ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಮ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೂಪಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಎರಡೂ SUV ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರವು 6 - ಸ್ಪೀಡ್ MT ಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಾದ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ (ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ) ಮತ್ತು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ (ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್) 6-ಸ್ಪೀಡ್ MT ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ AT ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
|ಹೈಪರಿಯನ್ ಟರ್ಬೊ GDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ರೂಪಾಂತರವಾರು ಲಭ್ಯತೆ
|ಮಾಡೆಲ್
|ವೆರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
|ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ
|ಸ್ಮಾರ್ಟ್
|6 MT
|ಪ್ಯೂರ್ X
|6 MT | 6 AT
|ಅಡ್ವೆಂಚರ್ X+
|6 MT | 6 AT
|ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ X
|6 MT | 6 AT
|ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್X+
|6 MT | 6 AT
|ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ
|6 MT | 6 AT
|ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್
|ಸ್ಮಾರ್ಟ್
|6 MT
|ಪ್ಯೂರ್ X
|6 MT | 6 AT
|ಅಡ್ವೆಂಚರ್ X
|6 MT | 6 AT
|ಅಡ್ವೆಂಚರ್ X+
|6 MT | 6 AT
|ಫಿಯರ್ ಲೆಸ್ X
|6 MT | 6 AT
|ಫಿಯರ್ ಲೆಸ್ X+
|6 MT | 6 AT
|ಫಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ
|6 MT | 6 AT
ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್:
1. ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ: ಇದು 10.25 - ಇಂಚಿನ HD ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 10.25-ಇಂಚಿನ HD ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 18/19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ವಾಯ್ಸ್- ಅಸಿಸ್ಟಡ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಆಟೋಫೋಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ORVMಗಳು, ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್, ರಿಮೋಟ್ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, 4-ವೇ ಎತ್ತರ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಾಲಕ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಫಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್: ಇದು 10.25 - ಇಂಚಿನ HD ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 10.25-ಇಂಚಿನ HD ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ವಾಯ್ಸ್- ಅಸಿಸ್ಟಡ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ಆಟೋಫೋಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ORVM ಗಳು, ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್, ರಿಮೋಟ್ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, 250+ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ADAS, EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
