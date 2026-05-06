ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​! ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Harrier New Variants Launched: ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಟಾಪ್​-ಎಂಡ್​ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ (Photo Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 1:03 PM IST

Tata Harrier New Variants Launched: ದೇಶಿಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮತ್ತು 'ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮತ್ತು 'ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್' ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಈಗ 'ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮತ್ತು 'ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್' ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಟ್ರಿಮ್-ವೈಸ್​ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬೆಲೆ ₹23.85 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (7-ಸೀಟರ್) ಬೆಲೆ ₹24.50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್​: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ SUV ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ನೋಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ 'ನೈಟ್ರೋ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್' ಕಲರ್​ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ರೂಫ್​ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಫುಲ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ರಿಮ್‌ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್​ನ ಫಾಕ್ಸ್​ ಲೆದರ್​ ಅಪ್​ಹೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ EVಯ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಕಂಬ್ಯುಷನ್​​ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಮಿರರ್, 14.5-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ QLED ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ವಾಷರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್+ ಟ್ರಿಮ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ಡ್​ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, 'ಬಾಸ್ ಮೋಡ್' ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಲಿತ ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಲೆವೆಲ್ 2+ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿವೆ.

ಹೊಸ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಎಂಜಿನ್: ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು 2.0-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಅದು 168 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 350 Nm ನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

