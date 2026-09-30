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ಕಾರು ನಮ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆದು: ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌ನಿಂದ ನನಸಾಗಲಿದೆ EV ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು!!

Tata BaaS Program All EVs: Tata.ev ತನ್ನ Battery-as-a-Service ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, Tiago.ev, Punch, Nexon, Curvv, Sierra, Harrier BaaS ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌ನಿಂದ ನನಸಾಗಲಿದೆ EV ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು (Photo Credit: EV TATA Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 2:00 PM IST

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Tata BaaS Program All EVs: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು (EV) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಟೋಮೇಕರ್‌ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ BaaS.. ಅಂದರೆ Battery As A Service ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಾಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Tata.ev ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ Tiago.ev ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ BaaS ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ Battery-as-a-Service ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

BaaS ಎಂದರೇನು? ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೋನ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾತ್ರ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಹು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. BaaS ಉತ್ಪನ್ನವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ..

  • ಮೊದಲಿಗೆ Tiago.ev ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ Tata ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಈಗ BaaS ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 6.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ BaaS ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 4.69 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2.6 ರೂ.
  • Tiago.ev 19.2 kWh ಮತ್ತು 24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರು 61 bhp ಮತ್ತು 110 Nm ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಾಹನವು 75 bhp ಮತ್ತು 114 Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. BaaS ಅನ್ನು 19 kWh ಯುನಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ Punch.ev, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ BaaS ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 9.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ BaaS ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 6.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2.6 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
  • ಮೂರನೆಯದು ಸೂಪರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ Nexon.ev. ಇದು ಈಗ ಟಾಟಾದ BaaS ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 14.34 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ BaaS ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 8.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 4.4 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
  • ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಡೆಲ್ Curvv.ev. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 17.19 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ BaaS ನೊಂದಿಗೆ, ಬೆಲೆ 10.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 5 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
  • ಐದನೇದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Sierra.ev ಕೂಡ BaaS ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 18.79 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಆದರೆ BaaS ನೊಂದಿಗೆ, ಇದು 11.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 5.5 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
  • ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ SUV ಆದ Harrier.ev. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 21.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ BaaS ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 14.49 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 5.9 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಕಾರುಬ್ಯಾಟರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
(BaaS ಇಲ್ಲದೆ)		BaaS ಬೆಲೆಆರಂಭಿಕ ಉಳಿತಾಯಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ
Tiago EV19kWhರೂ 6.99 ಲಕ್ಷರೂ 4.69 ಲಕ್ಷರೂ 2.30 ಲಕ್ಷರೂ 2.6/ಕಿ.ಮೀ
Punch EV30kWhರೂ 9.79 ಲಕ್ಷರೂ 6.59 ಲಕ್ಷರೂ 3.20 ಲಕ್ಷರೂ 2.6/ಕಿ.ಮೀ
Nexon EV45kWhರೂ 14.34 ಲಕ್ಷರೂ 8.99 ಲಕ್ಷರೂ 5.35 ಲಕ್ಷರೂ 4.4/ಕಿ.ಮೀ
Curvv EV55kWhರೂ 17.19 ಲಕ್ಷರೂ 10.99 ಲಕ್ಷರೂ 6.20 ಲಕ್ಷರೂ 5/ಕಿ.ಮೀ
Sierra EV63kWhರೂ 18.79 ಲಕ್ಷರೂ 11.99 ಲಕ್ಷರೂ 6.80 ಲಕ್ಷರೂ 5.5/ಕಿ.ಮೀ
Harrier EV65kWhರೂ 21.79 ಲಕ್ಷರೂ 14.49 ಲಕ್ಷರೂ 7.30 ಲಕ್ಷರೂ 5.9/ಕಿ.ಮೀ

ಒಟ್ಟಾರೆ BaaS ನಿಂದಾಗಿ EV ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

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