ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಸೀರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಂಚ್: ಹಳೆಯ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ 6 ವೇರಿಯಂಟ್!!
Tata Curvv Series X Launched: ಟಾಟಾ Curvv Series X ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 1:50 PM IST
Tata Curvv Series X Launched: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಸೀರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೇಂಜ್ ಕೂಪೆ-ಎಸ್ಯುವಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ‘Xtra’ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ Smart X ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ Accomplished X ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6 ವೇರಿಯಂಟ್, 5 ಬಣ್ಣ, ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್: Curvv Series X ಆರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್+, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್+, ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್+ ಆಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ವೈಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ, ನೈಟ್ರೋ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್, ಒಪೇರಾ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಅಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ Smart X ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ Accomplished X ಮತ್ತು Accomplished+ X ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಫೀಚರ್: Curvv Series X ನ Pure X ವೇರಿಯಂಟ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂನಿಟ್, ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಟ್ವೀಟರ್ಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ Apple CarPlay ಮತ್ತು Android Auto, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, HD ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ, ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, iTPMS, Eco, City ಮತ್ತು Sport ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS ಜೊತೆ EBD, ESP, HHC, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂರು - ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್, ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಆಲ್-LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಹೈಪರ್ಸ್ಟೈಲ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Pure X+ ನಲ್ಲಿ Plushlux ಲೆದರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್: Pure X+ ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ Lalitpur Grey ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್, 17-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ AC ವೆಂಟ್ಗಳು, ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ‘R-Comfort’ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. Plushlux ಲೆದರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು Benecke-Kaliko Oyster White ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಗೇರ್ ನಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆದರೆಟ್-ವ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 17 - ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ - ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಟ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್, ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾಬ್ಗೆ Obsidian Black ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ.
Creative+ X ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಮುಂದಿನದು ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ನ Creative+ X ವೇರಿಯಂಟ್, ಇದು 18-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಪೇಂಟ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಜೊತೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ಯುಯಲ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು, ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಇ-ಶಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಲೆದರೆಟ್ ಫಿನಿಶ್, ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ಗಳು, 60:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ಗಳು, ಲೆದರೆಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು, ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಫಾಗರ್, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ LED ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಒಳಗಿನ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೀಟ್-ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಅದೇ, ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ: ಹುಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Curvv X ಶ್ರೇಣಿ ಅದೇ ಪವರ್ಟ್ರೈನ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 1.2-ಲೀಟರ್ Revotron ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.2-ಲೀಟರ್ T-GDi Hyperion ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ Kryojet ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಸೆವನ್-ಸ್ಪೀಡ್ DCT (ಟಾಟಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ DCA) ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಫೀಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಶೆಲ್-ಫೋಮ್ ಬಳಸಿ 10mm ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು 20mm ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 10mm ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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