15 ವರ್ಷ ಟೆನ್ಶನ್ ಫ್ರೀ: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 502 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ವ್ ಇವಿ ಲಗ್ಗೆ
15 Year Battery Warranty Launched: ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ವ್ ಇವಿ 502 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 11:52 AM IST
15 Year Battery Warranty Launched: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ "ಬ್ಯಾಟರಿ ಆತಂಕ" ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಈಗ ಆ ಕಳವಳವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಪ್ SUV, Curvv.ev ಗಾಗಿ ಹೊಸ "ಸೀರಿಸ್ X" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಾಟಾ Accomplished X 55, Empowered X 55 ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಭಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ Curvv.ev ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೀರಿಸ್ X ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. "Accomplished X 55" ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹16.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ "ಎಂಪವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ 55" ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ₹19.19 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ "ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್" ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ 55 ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ₹19.49 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ 55 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 502 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಹನವು ನಿಜ ಜೀವನದ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 167 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 215 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15-ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು "ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?" ಅಥವಾ "ಅದು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚವು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ (ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ).
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಕ್ರಮವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ: ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿಮಾನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಾಹನವು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಂಪವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ 55 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), 9-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೈಟ್ರೋ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಕಲರ್ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೊರೈಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವಿಗಳು: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ವ್ವ್ EV ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಫಾರಿ EV ಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ (ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ 2026) ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದು ಟಾಟಾದ ಮೊದಲ 3-ಸಾಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
